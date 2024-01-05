Конгрессмен Грин обвинила Байдена в кризисе национальной безопасности США

Конгрессмен, член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин обвинила действующего главу государства Джо Байдена в организации кризиса национальной безопасности из-за ситуации на границе.
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