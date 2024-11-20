Такер Карлсон напомнил американцам о возможности быть уничтоженными Россией из-за Байдена

Соратник новоизбранного президента, американский журналист Такер Карлсон в социальной сети X заявил, что решение президента США Джо Байдена по ударам тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь РФ может грозить гибелью самим американцам.
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