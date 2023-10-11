Nissan показал электромобиль для горнолыжников

Именно так позиционируется новый концепт японской марки, который назвали Hyper Adventure. Новинка представляет собой кроссовер с футуристичным дизайном и расширенными внедорожными возможностями — он рассчитан для эксплуатации в сложных условиях и предназначен в первую очередь для любителей зимних видов спорта.