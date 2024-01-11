Алексей Тимошин и Евгений Лыков проведут совместный личный приём орловских предпринимателей

16 января в 10:00 прокурор Орловской области Алексей Тимошин совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин проведут совместный личный приём предпринимателей.
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