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Алексей Тимошин и Евгений Лыков проведут совместный личный приём орловских предпринимателей

Алексей Тимошин и Евгений Лыков проведут совместный личный приём орловских предпринимателей

16 января в 10:00 прокурор Орловской области Алексей Тимошин совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин проведут совместный личный приём предпринимателей.

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