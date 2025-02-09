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Подполковник США Дэвис уличил Зеленского в желании удержать власть любой ценой

Подполковник США Дэвис уличил Зеленского в желании удержать власть любой ценой

Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается удержаться у власти на Украине любой ценой. Об этом 8 февраля заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.

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