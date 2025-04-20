Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Москве дети из шариатского патруля пристают ко всем подросткам за неформальную внешность и длинные волосы

В Москве дети из шариатского патруля пристают ко всем подросткам за неформальную внешность и длинные волосы

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Где  полиция  в Москве?  Она ОБЯЗАНА  пресекать  эти  дела.
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7 час.
Анатолий Анатольев
Скоро от детей перейдут на СТАРИКОВ, но вот только старики начтут МРАЗЬ отстреливать, а МВД и дальше будет замалчивать ПРОБЛЕМУ?????!
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7 час.
Юрий Николаев
Сегодня у черножопой срани патрули, завтра отряды, после завтра вооруженные дивизии. Вот к чему всё идёт и клонится! А Гарант и КО. молчат, как будто так и надо. Ну ну, дождётесь!
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2 час.
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