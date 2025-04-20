В Москве дети из шариатского патруля пристают ко всем подросткам за неформальную внешность и длинные волосы

Скоро от детей перейдут на СТАРИКОВ, но вот только старики начтут МРАЗЬ отстреливать, а МВД и дальше будет замалчивать ПРОБЛЕМУ?????!

Юрий Николаев

Сегодня у черножопой срани патрули, завтра отряды, после завтра вооруженные дивизии. Вот к чему всё идёт и клонится! А Гарант и КО. молчат, как будто так и надо. Ну ну, дождётесь!