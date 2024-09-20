Суд арестовал шестерых фигурантов дела о нападении на офис Wildberries

Всего в уголовном деле насчитывается уже 33 фигуранта во главе с Владиславом Бакальчуком. В Москве Басманным судом были арестованы сроком на два месяца до 18 ноября 2024 года шесть фигурантов дела о нападении на офис Wildberries в центре Москвы.