Суд арестовал шестерых фигурантов дела о нападении на офис Wildberries

Всего в уголовном деле насчитывается уже 33 фигуранта во главе с Владиславом Бакальчуком. В Москве Басманным судом были арестованы сроком на два месяца до 18 ноября 2024 года шесть фигурантов дела о нападении на офис Wildberries в центре Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии