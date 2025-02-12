За 2024 год "Аэрофлот" может выплатить по 5,5 рублей на акцию

В прошлом году генеральный директор “Аэрофлота” на ВЭФ сообщил о том, что компания может выплатить дивиденды уже по итогам 2024 года, но сначала будет проведена тщательная оценка финансовых результатов и плана капитальных вложений.
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