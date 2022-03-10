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Россия выходит из Совета Европы

Россия выходит из Совета Европы

Об этом говорится в заявлении российского МИДа. "Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.

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