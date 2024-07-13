«Умерла в одиночестве и высохла»: мумию обнаружили в петербургской квартире

Останки женщины нашли в Приморском районе. Женскую мумию нашли в жилом доме в Петербурге. Высохшее тело 70-летней петербурженки, умершей в одиночестве, обнаружил сын ее подруги, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
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