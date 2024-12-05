Politico: Байден планирует превентивно помиловать всех демократических лидеров

Президент США Джо Байден рассматривает возможность превентивного помилования нескольких ведущих демократов, включая сенатора Адама Шиффа и экс-представителя Лиз Чейни, чтобы защитить их от потенциальных преследований.
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