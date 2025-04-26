Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Убит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ: укры «по наводке британской MI6»

Убит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ: укры «по наводке британской MI6»

Взрыв прогремел 25 апреля в 10:40 в подмосковной Балашихе во дворе дома №2 на бульваре Нестерова. Огонь охватил Volkswagen Golf, припаркованный у многоэтажки.

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