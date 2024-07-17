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Маркетплейсы сообщают о возможных сложностях поставок из-за рубежа

Маркетплейсы сообщают о возможных сложностях поставок из-за рубежа

Участники рынка интернет-торговли предупреждают о рисках с зарубежными покупками. Они считают, что могут вырасти цены на ряд позиций, также предполагается усложнение зарубежных онлайн-покупок из-за обновления Таможенного кодекса ЕАЭС, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

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