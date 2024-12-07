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Тульские новости

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В Тульском областном наркодиспансере рассказали, как побороться с алкоголизмом

В Тульском областном наркодиспансере рассказали, как побороться с алкоголизмом

Почему так много людей пьют алкоголь, как помочь близкому человеку, разменивающему свою жизнь на бутылку спирта, а также чем заменить алкоголь, рассказала Юлия Перминова - заместитель главного врача Тульского областного наркодиспансера.

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