В Тульском областном наркодиспансере рассказали, как побороться с алкоголизмом

Почему так много людей пьют алкоголь, как помочь близкому человеку, разменивающему свою жизнь на бутылку спирта, а также чем заменить алкоголь, рассказала Юлия Перминова - заместитель главного врача Тульского областного наркодиспансера.
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