Россия становится более спортивной

Строительство международного центра спортивной борьбы, новые крытые катки в регионах, волейбольный центр и другие масштабные спортивные объекты реализуются в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), куратором которой является Минстрой РФ.
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