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Суррогатным матерям в России могут запретить рожать для иностранцев

Суррогатным матерям в России могут запретить рожать для иностранцев

Как выяснили «Известия», Госдума в феврале может принять в первом чтении резонансный законопроект, который предлагает установить запрет для иностранцев и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории России.

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