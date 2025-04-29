Чеснок уже требует внимания: чем полить в апреле-мае, чтобы вырос крупным и листья не пожелтели раньше времени Ольга БезродняяК счастью, есть проверенный метод, который поможет огородникам вырастить крупный чеснок и без пожелтения листьев раньше времени.
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