Академик Каприн назвал 6 безобидных симптомов, за которыми может скрываться рак

Одна из главных опасностей онкозаболевания — на начальных этапах оно себя почти никак не проявляет. Как рассказал академик Андрей Каприн, главный внештатный онколог Минздрава России, развитие рака часто протекает незаметно, а порой может скрываться за знакомыми и привычными симптомами, среди которых: незначительное повышение температуры; периодические головные боли; кашель; нарушения работы ЖКТ; сыпь; боль в спине.