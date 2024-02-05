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Академик Каприн назвал 6 безобидных симптомов, за которыми может скрываться рак

Академик Каприн назвал 6 безобидных симптомов, за которыми может скрываться рак

Одна из главных опасностей онкозаболевания — на начальных этапах оно себя почти никак не проявляет. Как рассказал академик Андрей Каприн, главный внештатный онколог Минздрава России, развитие рака часто протекает незаметно, а порой может скрываться за знакомыми и привычными симптомами, среди которых: незначительное повышение температуры; периодические головные боли; кашель; нарушения работы ЖКТ; сыпь; боль в спине.

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