Распределяющая шляпа, Зельеварение и квиддич: что показали в новом трейлере сериала «Гарри Поттер»

Первый сезон станет экранизацией романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». «Гарри Поттер» кадр из сериалаHBO опубликовал новый трейлер первого сезона сериала «Гарри Поттер».
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