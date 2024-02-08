Артемий Лебедев посоветовал попавшей в СИЗО Блиновской сменить адвокатов

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал уголовное расследование вокруг блогера Елены Блиновской. В новом выпуске обзора новостей, выпущенном во «ВКонтакте», он посоветовал звезде интернет-марафонов сменить адвокатов.
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