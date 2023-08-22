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От Луны не отстанем. Как будут продолжаться полеты к спутнику Земли

От Луны не отстанем. Как будут продолжаться полеты к спутнику Земли

Реакция на неудачу станции "Луна-25": от переживаний ученых до злорадства эмигрантов К сожалению, первая лунная миссия РФ в постсоветский период завершилась неудачей - согласно сообщению "Роскосмоса" станция "Луна-25" прекратила свое существование.

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