5 классических постных супов от шефов

Суп без мяса может и должен быть вкусным. Постные супы от шефов — крем-суп из тыквы, борщ, томатный суп, крем-суп из шпината и щавелевый суп — классические, но каждый со своей изюминкой, поэтому любой из этих супов можно приготовить не только в пост.