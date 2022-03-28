Американские дипломаты раскритиковали Байдена за резкие высказывания против Путина

Белому дому посоветовали обозначить позицию перед российскими властями. Вашингтон, 28 марта. Глава Совета по международным отношениям США (CFR) Ричард Хасс раскритиковал президента Джо Байдена из-за его резких высказываний о Владимире Путине.
Белому дому посоветовали обозначить позицию перед российскими властями. Вашингтон, 28 марта. Глава Совета по международным отношениям США (CFR) Ричард Хасс раскритиковал президента Джо Байдена из-за его резких высказываний о Владимире Путине.
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