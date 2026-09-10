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Казанда BMW һәм «Лада» бәрелешүе аркасында дүрт кеше зыян күргән

Казанда BMW һәм «Лада Гранта» җиңел машиналарының бәрелешүе нәтиҗәсендә дүрт кеше зыян күргән. Бу хакта «Татар-информ»га Шәһәр Дәүләт автоинспекциясендә хәбәр иттеләр.

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