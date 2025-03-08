Тед Кравитц: Хэмилтон способен выиграть гонку в Мельбурне

Тед Кравитц: Хэмилтон способен выиграть гонку в МельбурнеFerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон может начать карьеру в Ferrari с победы, считает корреспондент британского Sky Sports F1 Тед Кравитц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии