Семья из трех человек отравилась парами хлора в столичном бассейне

Двое подростков и их родственница отравились хлором, окунувшись в столичный бассейн после бани. Фото: Лилия Шарловская Как стало известно «LiveNews24», неприятная история произошла вечером 14 октября, когда 22-летняя москвичка, ее 15-летний брат-девятиклассник и 11-летний племянник, учащийся пятого класса, посетили баню на улице Балтийская.