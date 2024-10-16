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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Семья из трех человек отравилась парами хлора в столичном бассейне

Двое подростков и их родственница отравились хлором, окунувшись в столичный бассейн после бани. Фото: Лилия Шарловская Как стало известно «LiveNews24», неприятная история произошла вечером 14 октября, когда 22-летняя москвичка, ее 15-летний брат-девятиклассник и 11-летний племянник, учащийся пятого класса, посетили баню на улице Балтийская.

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