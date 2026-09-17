U.S. expands PLO, PA visa bans; Mahmoud Abbas again denied entry

The U.S. State Department announced Wednesday evening it was extending sanctions denying visas to members of the Palestine Liberation Organization and officials of the Palestinian Authority, amid reports that the United .
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