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США хотят «расправиться» с иностранными морскими перевозчиками с помощью своего нового закона

США хотят «расправиться» с иностранными морскими перевозчиками с помощью своего нового закона

Который они специально принимают для того, чтобы иметь «законную возможность» покопаться в карманах морских перевозчиков.

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