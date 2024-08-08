Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецке и Липецком округе

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе вводится режим воздушной опасности, а позже добавил, что на территории Липецка и Липецкого муниципального округа объявляется угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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