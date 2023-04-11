Федеральное агентство новостей №1

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«Звериное лицо фашизма»: Минобороны РФ запустило раздел о преступлениях нацистов против пленных в лагерях

«Звериное лицо фашизма»: Минобороны РФ запустило раздел о преступлениях нацистов против пленных в лагерях

Раздел «Звериное лицо фашизма» представляет собой развернутую историческую справку с архивными документами, описывающими события еврейских гонений.

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