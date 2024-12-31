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ВС России продвинулись под Покровском, полностью освободив село Волково

ВС России продвинулись под Покровском, полностью освободив село Волково Штурмовые подразделения группировки войск "Центр" еще продвинулись под Покровском, взяв под контроль населенный пункт Волково.

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