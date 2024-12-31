ВС России продвинулись под Покровском, полностью освободив село Волково Штурмовые подразделения группировки войск "Центр" еще продвинулись под Покровском, взяв под контроль населенный пункт Волково.
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ВС России продвинулись под Покровском, полностью освободив село Волково Штурмовые подразделения группировки войск "Центр" еще продвинулись под Покровском, взяв под контроль населенный пункт Волково.
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