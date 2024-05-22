Примаков сообщил о прекращении работы Русского дома в Черногории

В Черногории свою деятельность прекратил культурный центр Русского дома. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков.
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