Примаков сообщил о прекращении работы Русского дома в Черногории

В Черногории свою деятельность прекратил культурный центр Русского дома. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков.