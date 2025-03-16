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Почему в СССР эти имена были модными, а сейчас только искоса посмотрят: как трансформировалось отношение к именам – от Людмилы до Алисы

Почему в СССР эти имена были модными, а сейчас только искоса посмотрят: как трансформировалось отношение к именам – от Людмилы до Алисы

Почему в СССР эти имена были модными, а сейчас только искоса посмотрят: как трансформировалось отношение к именам – от Людмилы до Алисы Ольга БезродняяВремена Советского Союза породили множество имен, которые когда-то были в моде, но сегодня вызывают только усмешки у современных родителей.

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