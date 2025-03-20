Врач назвал пять неочевидных признаков рака груди

Рак молочной железы — самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин, по статистике, с ним в течение жизни сталкивается одна из восьми женщин, рассказал маммолог-онколог клиники «Медскан Hadassah» Максим Сецко.
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