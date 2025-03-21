Видео: в Фонде друзей балтийской нерпы показали, как успокаивают малышей мягкой «мамой»

Благодаря игрушке нерпята перестают плакать и начинают искать молоко С прошлого года поступившим в Фонд друзей балтийской нерпы белькам выдаётся новая мягкая «мама», сообщили сегодня в пресс-службе фонда.
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