Командир «Ахмата» рассказал об уменьшении количества желающих воевать с Россией

Командир спецподразделения «Ахмат», заместитель руководителя главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов констатировал существенное сокращение потока иностранных граждан, изъявляющих готовность сражаться против РФ на стороне Украины.
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