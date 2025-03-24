В РФ введут наказание за незаконную регистрацию в качестве ИП

Думский комитет по госстроительству и законодательству выдал рекомендацию палате парламента принять в первом чтении проект закона, устанавливающего уголовную ответственность за незаконную регистрацию физлица в качестве ИП.
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