ОСАГО по камерам: водителей начнут штрафовать с 1 ноября. Все, что нужно знать

Контроль наличия полисов ОСАГО при помощи дорожных камер могут ввести в России с 1 ноября 2025 года. В соответствующем поручении Президента России указано, что срок подготовки проекта [камерный контроль ОСАГО] должен завершиться до конца III ….
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