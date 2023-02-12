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«Вы называете это шоу, я называю это – жизнь». Григорян – о назначении главным тренером ФК «Матч ТВ»

Александр Григорян высказался о своем назначении на пост главного тренера ФК «Матч ТВ». – Есть такое расхожее мнение, что Медиалига – это клоунада, шоу.

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