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Мошенники придумали схему обмана с криптокошельками и демонстрацией экрана

Мошенники придумали схему обмана с криптокошельками и демонстрацией экрана

Злоумышленники разработали новую схему обмана, в рамках которой сначала просят жертв перевести средства на криптокошельки, а после, используя демонстрацию экрана электронного устройства, получают доступ к данным пользователя, сообщили в МВД России.

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Комментарии
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Eduard
А если вас попросят код из СМС-кода передатт попросят,вы другие цыфры скажите,стебайтесь над жуликами!
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