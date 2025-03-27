Мошенники придумали схему обмана с криптокошельками и демонстрацией экрана

Злоумышленники разработали новую схему обмана, в рамках которой сначала просят жертв перевести средства на криптокошельки, а после, используя демонстрацию экрана электронного устройства, получают доступ к данным пользователя, сообщили в МВД России.
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