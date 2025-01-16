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СПбГУВМ: найдены маркеры, предсказывающие болезни вымени у коров

СПбГУВМ: найдены маркеры, предсказывающие болезни вымени у коров

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины на базе лаборатории генетических и репродуктивных биотехнологий нашли маркеры прогноза репродуктивных патологий и заболеваний молочной железы после родов у молочного скота.

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