В ЗСК обсудили динамику налоговых поступлений в бюджет края: в прошлом году было 520 миллиардов

Участие в работе приняли руководитель УФНС по региону Алексей Семенов, главный судебный пристав Кубани Галина Косогорская, начальник специализированного отдела судебных приставов по Краснодарскому краю №1 Главного межрегионального управления ФССП Елена Козлова, председатель КСП региона Сергей Усенко, министр финансов края Александр Кнышов.
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