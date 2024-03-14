Прощание с Наталией Касаткиной могут провести в атриуме Большого театра

Прощание с народной артисткой РСФСР, руководителем Государственного академического театра классического балета Наталией Касаткиной, которая скончалась в ночь на четверг на 90-м году жизни, могут провести в атриуме Большого театра.
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