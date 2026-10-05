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В Твери покажут живопись Петра Грибова, полную любви к родной земле

В Твери покажут живопись Петра Грибова, полную любви к родной земле

«Русь уходящая»: в Твери открывается выставка Петра Грибова. 6 октября в музее живописи Валентина Сидорова «На тёплой земле» откроется выставка Петра Грибова «Русь уходящая» — сообщает Министерство культуры Тверской области.

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