Индия в июне резко увеличила импорт российской нефти на фоне кризиса на Ближнем Востоке Индия в июне нарастила закупки российской нефти до рекордных 2,64 млн баррелей в сутки, сообщает Reuters.
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Индия в июне резко увеличила импорт российской нефти на фоне кризиса на Ближнем Востоке Индия в июне нарастила закупки российской нефти до рекордных 2,64 млн баррелей в сутки, сообщает Reuters.
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