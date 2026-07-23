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Индия в июне резко увеличила импорт российской нефти на фоне кризиса на Ближнем

Индия в июне резко увеличила импорт российской нефти на фоне кризиса на Ближнем Востоке Индия в июне нарастила закупки российской нефти до рекордных 2,64 млн баррелей в сутки, сообщает Reuters.

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