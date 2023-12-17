«Молодой киргиз — пью кумыс». В Москве взяли под арест рэпера, желающего бить беременных русских женщин

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции задержали в Москве участника рэп-баттла, который на появившемся в интернете видео заявил, что хочет избить беременную русскую женщину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии