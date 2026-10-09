Турция предложила Москве и Киеву мораторий на военные действия в Чёрном море

Анкара предлагает Москве и Киеву развести потоки торговых судов в Черном море по отдельным маршрутам.
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