Дырявые Гондоны

ШКИПЕР Почему не поют ? Что на полуголом Леонтьеве , Приманде и иже с ними свет клином сошёлся ? Жаль , что прорываются такие , как Бузова , какая то Самка и пр. шелупонь.

Борис Сторублевцев В каждом городе есть свои таланты их много!!! И поют и пляшут и танцуют!!! Грех жаловаться!!!