Надо же, какие древние ископаемые вытаскиваются на свет Божий! Древнее, чем сушёные экскременты мамонта (заметьте, я максимально политкорректен).
Дырявые Гондоны
Комментарии
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ШКИПЕР
Почему не поют ? Что на полуголом Леонтьеве , Приманде и иже с ними свет клином сошёлся ? Жаль , что прорываются такие , как Бузова , какая то Самка и пр. шелупонь.
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22 час.
Борис Сторублевцев
В каждом городе есть свои таланты их много!!! И поют и пляшут и танцуют!!! Грех жаловаться!!!
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21 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Не пробовали кликнуть по надписи "Ссылка на первоисточник"? Ладно, так и быть: https://alexandr-rogers.livejournal.com/
alexandr_rogers
alexandr-rogers livejournal
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1 час.
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