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Регион 29

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Прокуратура проверяет разлив дизельного топлива на территории Соловецкого архипелага

Прокуратура проверяет разлив дизельного топлива на территории Соловецкого архипелага

Во время работ там повредили топливопровод.По предварительным данным, при производстве земляных работ подрядной организацией в пос.

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