Стали известны подробности соглашения Rheinmetall и украинского оборонпрома

Появились подробности соглашения немецкого концерна с украинским оборонпромом Rheinmetall о совместном предприятии в Украине: в ближайшее время оно будет заниматься только ремонтом военной техники, а производством — в отдаленной перспективе.
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